machdichSCHLAU

Die großartige Ausstellung präsentiert über 160 Arbeiten von Künstlerinnen, die nicht bloß die 80er bestimmten, sondern deren Schaffen weit in die Kunst unseres Jahrhunderts hereinreicht. Erste PCs, Globalisierung, Öffnung nationaler Grenzen, steigende Mobilität suggerieren eine Welt in relativer Harmonie. Beim Besuch denkt man automatisch an seine eigenen “80er” und wer jünger ist spielt mit einer Vorstellung der längst vergangenen Zeit.