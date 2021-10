machdichSCHLAU

In seinem Museum am Donaumarkt in Regensburg veranstaltet das Haus der Bayerischen Geschichte zusammen mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm der Stadt Regensburg bis 16. Januar 2022 die Bayerische Landesausstellung 2021 „Götterdämmerung II – Die letzten Monarchen“. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Nähere Infos dazu finden Sie mit Klick auf den Button.