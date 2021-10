machdichSCHLAU

Der Sankt Martinstag wird auch als Martinsfest, in Thüringen, Altbayern und Österreich auch als Martini bezeichnet. Es ist das namensgebende Fest des Heiligen Martin, geboren im Jahr 316 oder 314, und von der Grablegung des Bischofs Martin von Tours am 11. November 397 abgeleitet wird. Der Martinstag ist in Mitteleuropa von zahlreichen Bräuchen geprägt, darunter das Martiniganls-Essen, der Martinszug und das Martinssingen.