Das Rentier träumt im Schlaf vom allerschönsten Weihnachtsbaum. Der will am Tag dann natürlich auch gefunden werden! Dieses liebevoll illustrierte Bilderbuch lässt sowohl erwachsene Vorleser als auch kleine Zuhörer an der Suche nach dem hübschesten Baum teilhaben. Auf jeder Seite findet sich eine neue Aufgabe, die die Kinder erfüllen können, um dem Rentier bei seiner Suche zu helfen. Ein Mitmachabenteuer für alle Kinder ab 3 Jahren.