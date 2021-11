machdichSCHLAU

Am Freitag den 19.11. um 10 Uhr eröffnen wir unseren neuen Leica Store & Galerie Wien Seilergasse in welchem wir Ihnen die Faszination der Leica Welt in einem neuen Design-Konzept präsentieren. Schauen Sie vorbei in der Seilergasse 14 und entdecken Sie auf über 260 m² das aktuelle Leica Produktportfolio aus dem Kamera- und Sportoptik-Sortiment sowie die neue Ausstellung des internationalen Top Fotografen Steve McCurry „The Eyes of Humanity“.