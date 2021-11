machdichSCHLAU

Seit zwei Jahren ist dieser gemeinnützige Verein in einer ehemaligen Schule in Margareten beheimatet. Derzeit arbeiten insgesamt ca. 140 professionelle Kreativ- und Kunstschaffende in der Viktor-Christ-Gasse 10. So finden sich Werkstätten und Ateliers verschiedener Kunstrichtungen, Tonstudios, Bühnenbildnerinnen, eine Schauspielschule, Theater-und Filmkollektive, Designerinnen, Architekten, Illustratoren und sogar ein Stadtmagazin unter einem Dach!