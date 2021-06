machdichSCHLAU

In diesem Jahr veranstaltet der Kölner Kunstsalon vom 12. bis 17. Juni 2012 das Kulturfestival „Literatur in den Häusern der Stadt”, bei dem kulturbegeisterte Gastgeber zu Lesungen in private Häuser und Wohnungen, interessante Geschäftsräume oder auch sommerliche Gärten einladen. Wir freuen uns sehr, am 13. Juni Peter Lohmeyer bei uns in der Design Post zu begrüßen, der aus Moritz Rinkes Buch „Also sprach Metzelder zu Mertesacker… Lauter Liebeserklärungen an den Fußball“ lesen wird.

Im Anschluss zeigen wir das EM Spiel Deutschland – Niederlande, stilecht mit Kölsch und passender Pausenverpflegung.