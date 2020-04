machdichSCHLAU

Sam Auinger, der Bonner Stadtklangkünstler 2010, entwickelte während seines Aufenthaltes in der Stadt den einzigartigen auditiven Stadtplan “hoer-orte in bonn”. Gefördert wurde dieses Projekt von der Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn. Auf Basis dieses auditiven Stadplans bietet die Bonn-Information in Zusammen-arbeit mit der Beethovenstitung eigene Klangspaziergänge durch die Bonner Innenstadt an, erst wieder im Sommer.